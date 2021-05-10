В Совфеде оценили намерение Чехии получить компенсацию от РФ за взрывы во Врбетице

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров назвал абсурдным требование Чехии к России выплатить компенсацию за взрыв во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Чехия намерена потребовать от РФ миллиард крон за взрывы во Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.