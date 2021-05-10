Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы российский лидер положительно оценил достигнутые договоренности между Киргизией и Таджикистаном по урегулированию ситуации на границе политико-дипломатическими средствами.

Путин заверил, что Москва и дальше будет содействовать стабилизации обстановки в киргизско-таджикистанском приграничье.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли 55 человек, более 270 пострадали.

1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе. 5 мая обе стороны отвели войска от границы.