Эрдоган обвинил Израиль в терроризме в Иерусалиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом осудил вторжение израильской полиции в священную для мусульман мечеть Аль-Акса, расположенную на Храмовой Горе в Восточном Иерусалиме, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

«В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», — указано в коммюнике.

10 мая в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны в 1967 году. В этот день в городе проходит традиционное шествие с флагами. В понедельник в целях недопущения столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. Беспорядки начались у Марокканских ворот на Храмовую гору.

7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.

В этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.

В ночь на 8 мая вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме произошли стычки палестинцев с полицией, в результате произошедшего пострадали около 200 человек.

Ранее Премьер Израиля оценил действия полиции в Восточном Иерусалиме.