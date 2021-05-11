В Кремле заявили о непричастности РФ к хакерской атаке на трубопроводы в США

РФ никак не связана с хакерской атакой, осуществленной на трубопроводную компанию Colonial Pipeline в Соединенных Штатах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия не имеет к этому никакого отношения», — заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков отреагировал на заявление 46-го американского президента Джо Байдена. Лидер США допускал, что вирусное ПО могло быть расположено на территории Российской Федерации.

Кроме того, пресс-секретарь президента России уточнил, что «США не хотят сотрудничать с РФ в противодействии киберпреступлениям».

Как пояснили в Colonial Pipeline, речь шла о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные. Злоумышленники требовали определенную сумму у жертв кибератаки. Уже запустили процесс восстановления работы и возвращения к деятельности в штатном режиме.

Ранее Белый дом раскрыл официальную позицию по ситуации с кибер-атакой на Colonial Pipeline.