США изучают информацию о причастности спецслужбы России к атакам «направленной энергией»

Ряд представителей американских властей, ведущих расследование о вероятных атаках «направленной энергией» на персонал Соединенных Штатов за рубежом, уверены. что к данной деятельности может быть причастно «российское ГРУ». Об этом сообщает издание Politico.

При этом каких-либо подтверждений подобной версии и связи с «российской военной разведкой» нет.

В СМИ добавили, что среди разведывательного сообщества на данный счет нет консенсуса. Кроме того, отсутствует какое-либо официальное определение.

Тем не менее американским законодателям «заявлено, что в последние недели расследование активизировалось».

По заверению сотрудника Конгресса, участвовавшего в брифинге спецслужб, разведсообщество американской стороны сейчас сосредоточено «на возможной причастности ГРУ».

Упоминание ГРУ в качестве подозреваемого связано с тем, что администрация Белого дома хочет заверить законодателей в приверженности завершению расследования и привлечению виновных к ответственности.

Подчеркивается, что глава ЦРУ Уильям Бернс теперь каждый день получает данные о ходе расследования.

До этого администрация Дональда Трампа заверяла, что из-за некоего внешнего воздействия, получившего название в США как «акустические атаки», в Гаване с ноября 2016 года пострадали свыше 40 американских дипломатов.

Ранее в Кремле заявили о непричастности РФ к хакерской атаке на трубопроводы в США.