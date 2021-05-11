В Германии заявили о важности завершения строительства «Северного потока — 2»

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что строительство российского газопровода «Северный – поток 2» должно быть завершено, так как поставки природного газа очень важны для Германии, а также это выгодно как немецкой, так и российской стороне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Альтернатива для Германии по-прежнему поддерживает завершение строительства «Северного потока — 2» прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон», — подчеркнул лидер партии.

Кроме того, по его словам, Германии как суверенному государству необходимо поддерживать деловые отношения со многими странами.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на завершение строительства российского газопровода к выборам в немецкий бундестаг, которые состоятся 26 сентября.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.