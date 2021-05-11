Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Председатель политсовета украинской партии &laquo;Оппозиционная платформа &mdash; За жизнь&raquo; Виктор Медведчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, октябрь 2020 года Председатель политсовета украинской партии &laquo;Оппозиционная платформа &mdash; За жизнь&raquo; Виктор Медведчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, октябрь 2020 года

СМИ: в доме Медведчука проходят обыски

Скопировать ссылку

Обыски прошли в доме главы украинского политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным совета безопасности Украины, обыски проходили в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

Отмечается, что по этому адресу Медведчук временно проживает со своей семьей, поскольку в его основном доме в пригороде Киева проходит ремонт.

Другой информации не приводится.

По данным агентства, пресс-секретарь Медведчука пока на связь не выходит.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.