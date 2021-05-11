СМИ: в доме Медведчука проходят обыски

Обыски прошли в доме главы украинского политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По данным совета безопасности Украины, обыски проходили в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.
Отмечается, что по этому адресу Медведчук временно проживает со своей семьей, поскольку в его основном доме в пригороде Киева проходит ремонт.
Другой информации не приводится.
По данным агентства, пресс-секретарь Медведчука пока на связь не выходит.