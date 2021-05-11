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Новости политики

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Великобритания примет законы против враждебной деятельности иностранных государств

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Королева Великобритании Елизавета II во время тронной речи заявила, что британское консервативное правительство примет законы, которые будут направлены на борьбу с недружественной деятельностью иностранных государств. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Елизаветы II, главным приоритетом кабмина является внесение поправок в устаревший закон о государственной тайне, что поможет использовать его против более широкого круга лиц, которые могут представлять угрозу безопасности и интересам страны, в частности, работающих на иностранные разведслужбы.

«Мы также изучаем вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за другие виды вредоносной деятельности, осуществляемой иностранными государствами и по их указанию. В том числе рассматривается внесение поправок в законодательство о госизмене», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств.

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