Обыски в доме Медведчука проводятся по делу о добыче газа в Крыму

Обыски в доме главы политсовета украинской парламентский фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука связаны с делом о добыче газа в Крыму. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Украины от фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Обыски у Медведчука идут по делу о добыче газа в Крыму», — написал Гончаренко в своем канале.

Ранее стало известно, что обыски прошли в доме Медведчука. Обыски проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

Как сообщалось, по этому адресу оппозиционный политик временно проживает со своей семьей, так как в его основном доме в пригороде Киева проходит ремонт.

До этого агентство «Интерфакс-Украина» проинформировало, что Виктора Медведчука и народного депутата от партии «Оппозиционный блок» Тараса Козака заподозрили в госизмене и покушении на хищении национальных ресурсов в Крыму.