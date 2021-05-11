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Новости политики

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МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

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МИД России объявил помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии persona non grata. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, указанный сотрудник должен покинуть РФ в течение 72 часов.

«11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г.Илиеску. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что это действие стало ответом России на выдворение из Румынии 26 апреля помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте.

Ранее министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева. По данным внешнеполитического ведомства, деятельность и действия российского дипломата «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях».

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