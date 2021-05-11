В Госдуме прокомментировали обвинения против Медведчука и Козака

Депутат Госдумы Елена Панина заявила, что обвинения в госизмене, выдвинутые на Украине против депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Тараса Козака, являются еще одним шагом на пути превращения страны в тоталитарное государство. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тот факт, что репрессии против Медведчука и его соратников начались сразу после приезда шефа госдепа США Блинкена в Киев и переговоров с Зеленским, едва ли является случайностью. Есть все основания полагать, что уничтожение политической оппозиции на Украине является результатом «ручного управления» со стороны США», — сказала Панина.

По ее словам, для президента Украины Владимира Зеленского эти действия являются саморазоблачением.

«Выдвигаясь в президенты, он обещал наказать Порошенко, олицетворявшего кровь и войну. Вместо этого он делает прямо противоположное – организует репрессии против Медведчука, пытавшегося войну остановить», — сказала Панина.

Депутат добавила, что празднование 9 мая на Украине показало, что миллионы людей не приемлют националистическую диктатуру, и их симпатии принадлежат «Оппозиционной платформе».

«На этом фоне Зеленский чувствует, что почва уходит у него из-под ног, и пытается устранить главного политического конкурента», — сказала Панина.

Ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко назвал политическими репрессиями обвинения Медведчука и Козака в госизмене.

Во вторник, 11 мая, в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

Как сообщалось, по этому адресу он временно проживает со своей семьей, так как в его основном доме в пригороде украинской столицы проходит ремонт.

До этого стало известно, что депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.