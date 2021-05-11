Нетаньяху заявил, что сторонники ХАМАС поплатятся жизнями за ракетный обстрел

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе спецобращения к гражданам страны заявил, что сторонники движений ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заплатят высокую цену за свои действия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы провели совещание, оценку ситуации с участием сил безопасности. Мы решили, что ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за свои действия против Израиля. Я говорю вам сегодня — они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага», — сказал Нетаньяху.£

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны£ из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные нанесли ответный удар.

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».