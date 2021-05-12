МИД Великобритании обвиняет Россию в укрывательстве преступников

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен снова обвинить Россию в кибератаках и в укрывательстве преступников во время выступления на конференции Национального центра кибербезопасности в среду, 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский МИД.

«Давайте скажем прямо: такие страны, как Россия, обязаны преследовать преступников, которые действуют с их территории, а не покрывать их», – указано в тексте.

В распространенной версии речи министра также отмечается, что Россия, а также Китай, КНДР и Ирак якобы используют цифровые технологии «для саботажа и кражи данных».

Ранее спецслужбы Великобритании и США опубликовали совместный список рекомендаций для защиты от атак хакеров, якобы связанных со Службой внешней разведки (СВР) России. До этого британская разведка назвала Россию главной угрозой национальной безопасности.

Россия неоднократно отвергала обвинения в якобы причастности к кибератакам.