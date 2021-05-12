МИД РФ ожидает иностранного вмешательства в выборы в Госдуму

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что МИД считает возможными попытки иностранного деструктивного вмешательства в выборы в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре 2021 года, сообщает РИА «Новости».

Сыромолотов отмечает, что «действительно, сомнительная деятельность наших коллег из иностранных посольств в Москве в ходе несогласованных акций протеста не может не вызывать обеспокоенность».

«Чего стоит только публикация Посольством США в Москве «маршрута протестов» в городах России!», — привел пример замглавы МИДа.

Сыромолотов также заявил, что МИД России выслал предупреждения посольствам и представительствам иностранных государств, в котором содержится рекомендация воздержаться от попыток вмешаться в ход выборов в Госдуму.

«В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в случае уличения в такой несоответствующей дипломатическому статусу активности намерены реагировать жестко, в соответствии с нормами международного права», — пояснил Сыромолотов.

Ранее заместитель главы МИДа России рассказал, что международное сотрудничество в борьбе с терроризмом стало виртуальным.