«Ъ»: Россия вышлет пресс-секретаря посольства США

Власти России приняли решение выслать пресс-секретаря посольства Соединенных Штатов в Москве Ребекку Росс. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным СМИ, Росс вошла в список из десяти американских дипломатов, которых Россия объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия американских властей.

Кроме того, источник в министерстве иностранных дел России в ответ на вопрос, почему в черном списке оказалась пресс-секретарь посольства, подчеркнул, что данное решение является зеркальным ответом на американские санкции.

«Они (американцы) ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива», — добавил источник.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. После этого российская сторона вручила заместителю посла США в России ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата.