В Совфеде прокомментировали обвинения США в адрес России в кибератаках

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов прокомментировал заявления США о том, что Россия якобы причастна кибератакам, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен в очередной обвинить Россию в кибератаках и в укрывательстве преступников во время выступления на конференции Национального центра кибербезопасности в среду, 12 мая.

«Все, что здесь [в заявлении Раба] говорится, противоречит объективным данным, на которые указывают международные эксперты», — подчеркнул Климов.

По его словам, так называемые хакерские атаки, которые проводят люди, связанные с Россией, составляют не более 1-3% от общего числа противозаконных действий в киберпространстве.

«При этом «доля вторжений с территории США в адрес России превышает 60% от общего числа», — сказал парламентарий.

Ранее МИД прокомментировал обвинения США в кибератаках со стороны России.

В феврале в Белом доме обвинили россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.

После этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «очередным огульным обвинением» заявления США о кибератаке SolarWinds, к которой якобы причастна Россия.

15 апреля президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил его о введении антироссийских санкций за якобы кибератаки и вмешательство в выборы.