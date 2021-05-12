Песков: Медведчук не обращался за политическим убежищем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский политик Виктор Медведчук не обращался за политическим убежищем в России.

В Кремле назвали ситуацию вокруг Медведчука внутренним делом Украины.

«На сколько мы знаем, Медведчук находится в Украине и не обращался за политическим убежищем. Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины», — отметил представитель Кремля.

Однако, по словам Пескова, в Кремле наблюдают за развитием событий «самым тщательным образом».

«Считаем, что дело не должно перерасти в преследование по политическим мотивам», — сказал он.

Накануне на Украине главу украинского политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и народного депутата от партии «Оппозиционный блок» Тараса Козака заподозрили в госизмене. Медведчук сообщил, что он находится на Украине и не будет «прятаться от правосудия».