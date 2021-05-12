Патрушев сообщил о попытках нагнетания напряженности в России из-за рубежа

Активизируются попытки из-за границы нагнетать в России социальную напряженность перед выборами в Государственную думу и Всероссийской переписью населения. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА «Новости».

«На фоне подготовки к этим важным событиям поступает информация об активизации внешнего воздействия, направленного на нагнетание в обществе социальной напряженности», — сказал Патрушев.

По его словам, стоит принимать во внимание возможные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и не допускать нарушений законодательства, вмешательств во внутренние дела России, а также своевременно пресекать какие бы то ни было попытки нанесения ущерба национальным интересам страны, правам и свободам российских граждан.

В связи с этим Патрушев призвал усилить мониторинг информационного пространства, не допустить распространения ложной информации, различного рода подстрекательств к нарушению общественного согласия и дестабилизации общественно-политической ситуации.