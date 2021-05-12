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Новости политики

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Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года

Ракетный удар Израиля разрушил высотку в центре Газы

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Ракетный удар Израиля разрушил шестнадцатиэтажное здание в центре Газы, сообщает арабский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что в высотке «Аш-Шурук» располагались офисы палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.

Информация о жертвах пока не поступала.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

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