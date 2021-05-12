Караджич будет отбывать пожизненное заключение в Великобритании

Осужденного за военные преступления и геноцид в Сребренице экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича планируют перевести в британскую тюрьму. Об этом сообщил глава британского министерства иностранных дел Доминик Рааб, передает РИА «Новости».

«Он несет ответственность за уничтожение мужчин, женщин и детей, за геноцид в Сребренице, он способствовал осаде Сараево, сопровождаемой безжалостными атаками на гражданское население. Мы должны гордиться тем, что Британия обеспечила его арест и тюремное заключение», — уточнил Рааб.

По его словам, Великобритания согласилась на перемещение Караджича в британскую тюрьму, где он будет находиться весь оставшийся срок.

В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине. Речь идет в том числе об этнических чистках, массовой депортации людей, а также геноциде в Сребренице. В результате политик был приговорен к 40 годам заключения.

В дальнейшем решение оспорили и обвинение, которое требовало для подсудимого пожизненного заключения, и защита, запросившая оправдания.

Сам Караджич вину не признал. Он был 1-м президентом Республики Сербской с 1992 года по 1996 год.

Экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич приговорен международными судьями к пожизненному заключению в 2019 году. Потом Караджич подал апелляцию на пожизненный приговор.