Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии Лукьянова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России Евгения Лукьянова, а также дипломатов Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, белорусскую сторону «связывают многолетние и стратегические отношения с братской и дружественной Россией». Также он добавил, что два государства обладают тесными и прочными связями во всех сферах сотрудничества, поэтому всегда смогут найти взаимовыгодные решения.

«Уверен, что так будет сейчас и в будущем», — отметил президент Белоруссии.

Ранее лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились о скорой встрече.

25 марта Путин назначил Лукьянова послом России в Белоруссии. До этого данную должность занимал Дмитрий Мезенцев.