Медведчука поддержали сорок депутатов Верховной рады

Сорок депутатов украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» обратились в суд с заявлениями о готовности взять главу политсовета партии Виктора Медведчука под личное поручительство. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии Ренат Кузьмин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что теперь прокурору придется предъявить суду доказательства относительно необходимости лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к главе политсовета нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства нардепов.

Накануне стало известно, что глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук получил статус подозреваемого.

До этого генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Кроме того, 11 мая в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.