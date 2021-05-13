В Кремле рассказали о формате будущей встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, в каком формате пройдет встреча главы РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, если стороны согласятся на переговоры.

По его словам, пока никаких договоренностей относительно встречи двух политиков нет, эта тема находится на стадии обсуждения и на стадии анализа.

«Встреча будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов относительно формата предполагаемой встречи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в вопросе подготовки к российско-американскому саммиту остается много неясного.

В апреле президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне.

В Кремле в свою очередь заявили, что Россия продолжает анализ ситуации относительно решения о возможности проведения саммита президентов России и США.