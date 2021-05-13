Суд сократил арест экс-главе Екатеринбурга Ройзману

Свердловский областной суд уменьшил срок ареста бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману после рассмотрения жалоб по делам об организации незаконных акций 31 января и 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«Изменить, снизив срок административного ареста до одних суток», — огласил судья в зале суда.

Накануне Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Ройзмана на девять суток за организацию несогласованной акции 31 января.

Суд установил, что Ройзман разместил на своей странице в соцсети призыв выходить на акцию в поддержку Алексея Навального, эта запись набрала более 200 репостов. До этого Октябрьский суд оштрафовал Ройзмана на 20 тыс. рублей за призыв выходить на несогласованную акцию. Кроме того, еще 20 тыс. штрафа он получил за невыполнение законных требований сотрудников правопорядка.

Вину Ройзман не признал. Его адвокаты подали апелляции на штрафы, которые будут рассмотрены 20 мая и 8 июня.