МИД России отреагировал на дело о шпионаже против россиянина в Дании

Решение датского суда по делу о шпионаже против гражданина России, приговоренного к трем годам лишения свободы, будет иметь последствия для двусторонних отношений России и Дании, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее слова приводит РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что Москва рассматривает произошедшее как пример антироссийской кампании. По ее словам, осужденный россиянин занимался научной деятельностью на территории Дании на законных основаниях.

«Подобная активность датских спецслужб очень похожа на «охоту на ведьм», она ставит под удар работу российских ученых в Дании, наносит ущерб научно-техническому сотрудничеству и неизбежно будет иметь еще более негативные последствия для двухсторонних отношений», — отметила представитель МИДа.

Ранее сообщалось, что окружной суд в датском городе Ольборг признал 36-летнего россиянина виновным в шпионаже и передачи информации российской разведке, его приговорили к трем годам лишения свободы.

Гражданин России был задержан в июле 2020 года. Российское посольство в Дании заявило, что арест россиянина по обвинению в шпионаже является ошибкой. Диппредставительство выразило надежду, что суд вынесет решение о невиновности задержанного.