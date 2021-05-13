Захарова отреагировала на заявления Госдепа о нарушении прав журналистов США в России

Сообщения государственного департамента Соединенных Штатов о том, что в России якобы нарушают права американских журналистов не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Речь шла о «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов)(организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Вот эти стоны о воспрепятствовании у нас журналистской работе и использование в качестве примера «Радио Свобода» — это выдумка, это ложь. Мы приветствуем деятельность американских медиа в нашей стране наравне с другими иностранными корпунктами, корреспондентами, журналистами», — уточнила представитель ведомства.

Захарова подчеркнула, что американским журналистам надо всего лишь придерживаться российского законодательства в сфере регулирования деятельности иностранных агентов. В частности, надо корректно отмечать публикуемые материалы.

«Мы считаем эти требования легко выполнимыми в свете положений американских законов в этой области, которые предусматривают значительно более жесткие условия регистрации и отчетности иноагентов», — обратила внимание Захарова.

Ранее Минюст США тайно получил записи разговоров журналистов, освещавших «российское дело».