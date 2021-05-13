Байден исключил причастность властей России к кибератаке на Colonial Pipeline

Власти Соединенных Штатов исключили причастность российского правительства к кибератаке на крупнейший американский трубопровод Colonial Pipeline, сообщил президент США Джо Байден в ходе брифинга по ситуации.

«Мы не считаем, подчеркиваю, не считаем, что российское правительство было причастно к этой атаке. Но у нас есть серьезная причина полагать, что преступники, которые ее совершили, живут в России», — заявил глава государства.

8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации, в стране был зафиксирован рост цен на бензин.

В ночь на 13 мая компания Colonial Pipeline сообщила, что начала процесс перезапуска трубопровода.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению Вашингтона, причастная к кибератаке группировка находятся на территории России.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.