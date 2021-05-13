В Кремле оценили слова Байдена о правилах в борьбе с киберпреступностью

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что в сообщении американского президента Джо Байдена о готовящихся правилах в борьбе с киберпреступностью есть позитивный сигнал. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, подобный подход ранее предлагал Владимир Путин.

«Владимир Путин, действительно, первый инициировал сотрудничество в этой сфере и выработку единых правил. Это уже достаточно давняя российская инициатива», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Представитель российского лидера добавил, что до этого российская сторона не получала взаимности со стороны Соединенных Штатов.

«Сейчас мы видим определенное проявление взаимности», — обратил внимание Дмитрий Песков.

46-й президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, рассказал, что американская сторона намерена разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. Соответствующий вопрос, как предполагается. обсудят на вероятном российско-американском саммите. Точная дата будущих переговоров глав России и США пока неизвестна.