Медведчук помещен под домашний арест

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук помещен под домашний арест, сообщает «Страна.ua».

Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в заключении Медведчука под стражу, в качестве меры пресечения был избран круглосуточный домашний арест до 9 июля текущего года.

В частности, на этот период главе политсовета ОПЗЖ запрещается покидать Киев и область без разрешения следователя и прокурора, он обязан уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, а также воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. 11 мая в доме Медведчука прошли обыски, 12 мая политик получил статус подозреваемого, украинская прокуратура заявила о намерении просить об его аресте.