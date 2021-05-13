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Новости политики

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Виктор Медведчук Виктор Медведчук
Эксклюзив

Бойко рассказал, кто будет руководить ОПЗЖ после ареста Медведчука

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Решение суда о назначении домашнего ареста главе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку не помешает ему заниматься руководством партией, сказал «Газете.Ru» экс-кандидат в президенты Украины и депутат Верховной Рады Юрий Бойко.

По словам Бойко, домашний арест не предполагает запрета на использование интернета и Медведчук сможет продолжить выполнять свои обязанности.

Он напомнил, что Медведчук — председатель политсовета партии. Председатель политисполкома ОПЗЖ — Сергей Левочкин. У партии также есть два сопредседателя — Бойко и Вадим Рабинович.

«Мы будем организовывать видеоконференции, чтобы Медведчук продолжал руководить политическим советом», — сказал депутат.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. 11 мая в доме Медведчука прошли обыски, 12 мая политик получил статус подозреваемого, украинская прокуратура заявила о намерении просить об его аресте.

13 мая суд отклонил ходатайство прокуратуры о заключении Медведчука под стражу, в качестве меры пресечения был избран круглосуточный домашний арест до 9 июля текущего года.

На время ареста Медведчуку запрещается покидать Киев и область без разрешения следователя и прокурора, он обязан уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, а также воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

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