Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Гол Бучневича и передача Барбашёва помогли «Сент-Луису»... 06:51
Bloomberg: Маск потерял из-за опроса в Twiter больше, чем Безос... 06:48
Сотрудница контактного зоопарка в Красногорске избила енота 06:46
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01

Генерал аль-Бурхан провел переговоры с госсекретарем США

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Председатель переходного военного совета Судана, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан провел телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, сообщает Reuters.

«Обе стороны согласились с необходимостью сохранения пути демократического перехода [власти — «Газета.Ru»], необходимости завершения формирования структур переходного правительства и ускорения формирования [постоянного — «Газета.Ru»] правительства», — заявили в пресс-службе администрации аль-Бурхани.

Ранее в Судане заявили о готовности реализовать договоренности по созданию российской военной базы.

25 октября военные арестовали нескольких членов правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. На улицах суданской столицы начались беспорядки, люди жгут покрышки, строят баррикады, зафиксированы стычки с военными. В столице страны наблюдались перебои с сотовой связью и интернетом.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+