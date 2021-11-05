Генерал аль-Бурхан провел переговоры с госсекретарем США

Председатель переходного военного совета Судана, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан провел телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, сообщает Reuters.

«Обе стороны согласились с необходимостью сохранения пути демократического перехода [власти — «Газета.Ru»], необходимости завершения формирования структур переходного правительства и ускорения формирования [постоянного — «Газета.Ru»] правительства», — заявили в пресс-службе администрации аль-Бурхани.

Ранее в Судане заявили о готовности реализовать договоренности по созданию российской военной базы.

25 октября военные арестовали нескольких членов правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. На улицах суданской столицы начались беспорядки, люди жгут покрышки, строят баррикады, зафиксированы стычки с военными. В столице страны наблюдались перебои с сотовой связью и интернетом.