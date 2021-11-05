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Экономист Григорьева предупредила иностранцев об «обнулении» их пенсий

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

На данный момент в России иностранцы, у которых закончился вид на жительство или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Но создается новый реестр, и с 2023 года тем, чье разрешение на пребывание в РФ истекло, пенсии выплачиваться не будут. Об этом рассказала агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

За 2022 год планируется пополнить реестр новыми данными. Оперативное обнуление пенсий иностранцам на основании истекшего ВНЖ будет практиковаться с января 2023 года. В реестре будет содержаться информация об иностранцах, которые въезжают в страну и проживают здесь временно или постоянно.

Верховный суд в 2000-х годах постановил, что для иностранцев необходимым условием для получения пенсии является наличие вида на жительство. Отмечается, что его проще получить, чем гражданство и паспорт.

Начисление пенсий происходят согласно документам, предоставленных заявителем в МВД. Поскольку оттуда документы зачастую не приходят вовремя, иностранцы с просроченными документами продолжают получать выплаты.

Ранее в Совфеде пообещали проиндексировать пенсии выше уровня инфляции.

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