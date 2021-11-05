Экс-глава МВД Украины Аваков назвал причины своей отставки

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о причинах своей отставки в эфире телеканала «Украина 24».

Аваков заявил, что работал с командой нового президента более двух лет, а затем понял, что его компетентность не может реализовать себя дальше. По его словам, он не хочет «участвовать в некоторых вещах», с которыми не согласен.

«Я умею говорить «нет», и это не всем нравится. Я говорю «так нельзя», а это не всем нравится», — сказал экс-министр.

По словам Авакова, он не боялся говорить президенту, что его точка зрения по тем или иным вопросом была «полной чушью», что также могло не устраивать главу государства.

Аваков занимал пост министра внутренних дел с февраля 2014-го по 15 июля 2021 года. В Верховной раде предположили, что отставка Авакова может негативно сказаться на борьбе Зеленского со своими противниками. Пост Авакова занял депутат от фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Денис Монастырский.