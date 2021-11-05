На Украине люди ворвались в больницу с требованием дать им кислород

Главврач Николаевской инфекционной больницы на Украине Светлана Федорова заявила, что люди ворвались в медучреждение с требованием дать им кислород. Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, они сломали шлагбаум, выбили двери в приемный покой, а потом набросились на врачей и медсестер. За ними следом приехала машина с тяжело больной пациенткой с очень низким уровнем сатурации, помощь в частной больнице ей оказать не смогли.

Как отметила Федорова, таких пациентов к ним привозят регулярно из клиник, в которых нет кислорода. При этом в Николаевской больнице кислорода также не хватает, а местные власти ничего не предпринимают, заявила врач.

Ранее Украина начала закупать в Польше кислород для пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции после того, как производившее его предприятие на западе страны приостановило работу. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, доставить кислород из Польши быстрее, чем из Донецкой, Луганской или Запорожской областей.

Ляшко добавил, что все необходимые разрешения были оформлены в течение дня, после чего польская сторона доставила несколько машин в украинские больницы. Министр отметил, что разницу в стоимости польского и украинского кислорода медучреждения не ощутили.