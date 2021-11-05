Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Пиротехническая ракета попала в коляску с годовалым ребенком 06:55
Гол Бучневича и передача Барбашёва помогли «Сент-Луису»... 06:51
Bloomberg: Маск потерял из-за опроса в Twiter больше, чем Безос... 06:48
Сотрудница контактного зоопарка в Красногорске избила енота 06:46
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11

МИД Украины выразил протест после приезда Путина в Севастополь

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Севастополь в День народного единства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что этот визит не был согласован с украинской стороной и воспринимается как «грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генассамблеи ООН».

В украинском МИДе призвали «продемонстрировать настоящую заботу» о жителях Крыма и «сосредоточить усилия на политико-дипломатическом решении российско-украинского вооруженного конфликта с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

Ранее во время визита на полуостров в День народного единства Владимир Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь «навсегда с Россией», потому что «такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа».

В Киеве неоднократно звучат обвинения в «оккупации» Крыма Россией. В ответ Москва заявляет, что референдум в 2014 году прошел в соответствии с законодательством и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В августе в очередной раз президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полуостров никогда не будет территорией России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+