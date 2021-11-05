Песков прокомментировал слова депутата парламента Белоруссии о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Белоруссия официально признала Крым российской территорией, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«В Белоруссии парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента», — подчеркнул он.

Таким образом представитель Кремля ответил на слова председателя Постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Андрея Савиных, который сообщил о том, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего госсовета Союзного государства является признанием его российской территорией.

По его словам, Белоруссия давно считает Крым российской территорией, но это не было «формализовано для российского медийного пространства».

Ранее, на заседании Высшего госсовета Союзного государства, Александр Лукашенко пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину, что его не пригласили в Крым. На что Путин заявил, что готов показать ему памятник в Севастополе, которого после воссоединения Крыма с Россией еще не было на полуострове.