Посольство России в Германии отреагировало на гибель своего сотрудника

Представитель посольства России в Германии заявил, что ведомство не комментирует гибель своего сотрудника. Об этом он сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

«Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российский дипломат, согласно предварительным данным, был найден мертвым у посольства России в немецкой столице. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на сведения полиции Берлина.

По информации издания, дипломат выпал из окна, его тело обнаружили 19 октября в 7.20 по местному времени на дорожке перед зданием на улице Беренштрассе. Попытки экстренных служб оказать ему медицинскую помощь не увенчались успехом.

По предварительным данным, погибшему было 35 лет. Следственные действия в связи со смертью дипломата продолжаются. В соответствии с официальным списком дипломатов, 35-летний дипломат был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года.