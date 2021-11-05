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Чешский президент Земан планирует исполнять свои обязанности до конца срока

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Чехии Милош Земан рассказал, что в настоящий момент чувствует себя хорошо и намерен исполнять свои обязанности до конца срока. Об этом сообщает радиостанция Frekvence 1.

Данное интервью политика стало первым с момента его госпитализации в октябре текущего года.

Полномочия у Земана будут до конца срока — 2023 года.

«Я чувствую себя совершенно нормально. И так как я не перегружен, то лучше, чем обычно. Я не курил уже месяц», — пояснил он.

Делясь своими планами, Земан сказал, что готов назначить нового премьера. Земан также уточнил, что действующий глава кабинета Андрей Бабиш не заинтересован в том, чтобы оставаться на должности премьера. Его сменить может чешский политик Петр Фиала.

76-летний Земан подтвердил назначение Фиалы премьером и сделает все, чтобы сформировать правительство Чехии как можно быстрее.

Земан попал в больницу 10 октября. Причиной госпитализации главы государства были осложнения, сопровождающиеся его хроническим заболеванием. Он госпитализирован после парламентских выборов.

Ни канцелярия президента республики, ни Центральный военный госпиталь больше не предоставляли никакой информации о болезни Земана.

Ранее Земана перевели в обычную палату.

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