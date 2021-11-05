В посольстве РФ в Германии прокомментировали «спекуляции» СМИ о гибели дипломата

Российское посольство в Германии высказалось после того, как в СМИ появились сообщения о том, что погибший в Берлине 35-летний секретарь российского посольства являлся сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подтвердили, что трагический инцидент произошел 19 октября, и добавили, что все формальности, сопряженные с отправкой тела в Россию, были оперативно урегулированы при помощи медицинских и правоохранительных органов ФРГ.

«Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что дипломат выпал из окна. При этом представитель посольства России в Германии заявил, что ведомство не комментирует гибель своего диппредставителя по этическим причинам.