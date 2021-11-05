«Ъ»: погибший в Берлине дипломат был сыном высокопоставленного офицера ФСБ

Погибший в Берлине 35-летний секретарь российского посольства был сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Bellingcat и The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признаны СМИ-иноагентами).

По данным издания Der Spiegel, полицейские обнаружили тело мужчины 19 октября на тротуаре перед зданием посольства России в Берлине.

По информации издания, дипломат выпал из окна.

Следственные действия в связи с его смертью продолжаются. В соответствии с официальным списком дипломатов, погибший был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года.

Ранее представитель посольства России в Германии заявил, что ведомство не комментирует гибель своего сотрудника. МИД ФРГ также не комментирует ситуацию.