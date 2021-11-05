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Глава МИД Украины заявил об окончательном разрыве страны с «русским миром»

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Emilio Morenatti/AP

Украина окончательно разорвала связь с «русским миром», президент и Верховная рада не желают возвращать страну туда. Об этом на брифинге в рамках «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА «Новости».

«Мы однозначно развиваемся как европейская, евроатлантическая страна. Хочется больше признания со стороны наших европейских и евроатлантических друзей этого факта, но мы делаем свое дело и идем своим путем и для меня это принципиально», — сказал он.

Министр добавил, что не знает, когда Украина вступит в ЕС и НАТО, но заверил, что до тех пор, пока Украина развивается как западная страна, он сможет и дальше эффективно работать на своей должности.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом Киева.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, когда в 2014 году местные жители не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

На Украине считают Россию причастной к событиями на юго-востоке страны и называют «страной-агрессором». Российская сторона при этом неоднократно на всех уровнях подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений по урегулированию проблемы региона, которые она подписывала как посредник.

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