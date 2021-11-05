Пекин выразил протест после публикации в США доклада о ядерных силах КНР

Китайское министерство обороны выразило протест против подготовленного Пентагоном доклада, который был опубликован в среду, 3 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства У Цяня.

«Доклад (Пентагона – ред.) игнорирует факты и полон предрассудков, он оспаривает национальную оборонную политику и военную стратегию Китая, фабрикует так называемую «китайскую военную угрозу» и безосновательно критикует КНР за наращивание ядерной мощи», — заявил пресс-секретарь минобороны.

В ответ Пекин выразил Вашингтону «резкое недовольство и решительный протест», отметил Цянь.

Ранее Пентагон опубликовал ежегодный доклад о мерах, предпринимаемых Китаем для усиления национальной безопасности и военного потенциала, где рассказал о планах страны по модернизации своих ядерных сил.