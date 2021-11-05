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Меркель назвала отношения с Россией «особенными»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что отношения Германии и России всегда были особенными и поддерживать диалог с Москвой необходимо. Об этом она сообщила на вручении ей медали Вальтера Ратенау в Берлине, передает РИА «Новости».

«Нам нужно оставаться в диалоге с Россией. <...> Отношения Германии и России всегда были особенными», — сказала она.

Меркель добавила, что Германия и Франция продолжат работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по ситуации с Донбассом и Крымом. Эти события «глубоко потрясли наш европейский порядок», но это не значит, что нужно прекращать диалог с Москвой, подчеркнула она.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на неофициальные источники в дипломатических кругах, раскрыло детали секретных договоренностей экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и России по газу. По данным источников, Меркель сообщила лидерам стран Евросоюза, что Россия пообещала увеличить запасы газа в немецких хранилищах.

На сегодняшний день запасы газа в европейских хранилищах находятся на низком уровне, но при этом об увеличении запасов газа пока речи не идет, пишет FT. Наибольший дефицит есть на объектах, которые контролирует «Газпром». В связи с этим критики отмечают, что российская компания намеренно пытается ограничить запасы топлива в Европе, влияя на стоимость газа.

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