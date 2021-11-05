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В посольстве РФ в США рассказали о решении визового вопроса

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Leonhard Foeger/Reuters

В диппредставительстве России в Вашингтоне рассказали о процессе возобновления выдачи россиянам американских виз в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника-посланника посольства Сергея Кошелева.

Он отметил, что в настоящее время «в регулярном режиме» проходят консультации с американским Госдепом, который в Соединенных Штатах выполняет функции внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что шансы на решение визового кризиса есть.

«Дипломатия — это искусство переговоров, это искусство договариваться. До тех пор, пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему», — сказал Кошелев.

Ранее сообщалось, что МИД РФ пригласил дополнительных американских дипломатов в Москву, чтобы они нормализовали работу посольства США.

До этого стало известно, что граждан России, желающих получить американскую визу, Госдеп США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности». Такая мера применяется в отношении стран, где нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмисии рассматривать заявки на получение визы.

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