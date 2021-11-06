Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20

Депутат Госдумы призвал Лукашенко признать Крым российским и войти в историю

close
100%
Кадр из видео/Телеграм-канал «Пул №3»

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Белоруссии войдет в историю, если признает полуостров Крым частью России. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Мы ждем от президента Белоруссии официального признания российского статуса Крыма. Это не только укрепит наши российско-белорусские отношения, но и поставит точку на спекуляциях наших оппонентов, которые из года в год тиражируют миф о якобы оккупации полуострова», — заявил депутат.

Шеремет добавил, что это позволит войти Лукашенко в историю как президент, который уважительно относится к свободному волеизъявлению крымчан. А Крым, по его словам, заинтересован в развитии экономических отношений с регионами Белоруссии.

На заседании Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что его не пригласили в Крым. Он отметил, что Украина закрыла воздушное пространство для Белоруссии, и через эту страну на полуостров попасть невозможно.

Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией еще не был на полуострове.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+