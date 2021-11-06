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ФБР провело обыски по делу об украденном дневнике дочери Байдена

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Jim Bourg/Reuters

Федеральное бюро расследований США (ФБР) провело обыски в Нью-Йорке в рамках расследования Министерства юстиции о краже и публикации дневника дочери американского лидера Джо Байдена, Эшли Байден. Об этом пишет New York Times.

Сообщается, что ФБР провело рейд по местонахождению двух лиц, связанных с активистами скандально известного Project Veritas. Руководитель Project Veritas Джеймс О«Киф заявил, что его организация недавно получила повестку в суд и признала, что участвовала в обсуждениях с источниками по поводу дневника. Однако, он заявил, что его сотрудники «подобающе обращалась» — он и его коллеги действовали согласно журналисткой этике.

Рукописные страницы, якобы взятые из дневника, были опубликованы в октябре прошлого года — за полторы недели до президентских выборов — в блоге National File. Веб-сайт утверждал, что получил дневник от «осведомителя», который якобы согласовал права на него с самой Эшли Байден.

Project Veritas — американская, по некоторым данным, праворадикальная группа. Сегодня Project Veritas, как они сами о себе пишут, «расследует и выявляет коррупцию, нечестность, эгоизм, расточительство, мошенничество и другие неправомерные действия как в государственных, так и в частных учреждениях». Проект часто проводит расследования и делает провокационные заявления, многие из которых оказываются ложными. Так, во время предвыборной кампании 2016 года организация ложно утверждала, что кампания Хиллари Клинтон принимала незаконные пожертвования из иностранных источников.

Ранее сообщалось, что Байден забыл песню со свадьбы дочери.

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