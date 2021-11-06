Глава МО Украины заявил о желании США принять участие в переговорах по Донбассу

Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву нужно искать новые форматы для урегулирования конфликта на Донбассе вместо минских соглашений. Его слова приводит РИА «Новости».

«Я всегда критиковал минские соглашения, они не являются плацдармом для мира… Давайте не идеализировать минские соглашения, они нам достались в наследcтво, сегодня мы должны искать новые форматы и альянсы», — сказал министр.

По его словам, США дали сигнал, что они не против принимать участие в урегулировании конфликта в качестве посредника, а Германия и Франция не против их участия. В связи с этим начались консультации. Резников добавил, что материалы американских СМИ привлекли внимание США и Европы к войне на Украине.

4 ноября Верховная рада назначила бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны.

Накануне, 3 ноября, Рада на заседании поддержала отставку Андрея Тарана с должности министра обороны страны, который занимал этот пост с 2020 года.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.