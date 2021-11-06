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Стало известно, кто станет новым главой МИД Японии

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Министерство иностранных дел Японии, скорее всего, возглавит Есимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства. Об этом пишет The Japan Times со ссылкой на источник.

Премьер Фумио Кисида планирует официально назначить Хаяси на этот пост, когда он назначит новый кабинет министров 10 ноября.

В настоящее время Кисида исполняет обязанности главы внешнеполитического ведомства страны до назначения нового министра

4 октября правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Новым премьером стал Фумио Кисида, новоиспеченный лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.

Хаяси, получивший образование в Гарварде, является высокопоставленным членом фракции ЛДП.

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