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В МИД РФ заявили, что ждут ответов на вопросы по AUKUS

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Andrew Harnik/AP

Заместитель главы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, заместитель постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия ждет от США, Великобритании и Австралии, создавших AUKUS, ответов на вопросы по этому союзу. Его слова передает РИА «Новости».

«В Вене мы задаем эти вопросы в МАГАТЭ и, естественно, рассчитываем, что мы на них получим ответы. Мы поддерживаем те озабоченности, которые высказываются со стороны наших китайских коллег», — сказал он.

Дипломат предположил, что государствам потребуется «больше времени и больше информации» о том, как США, Великобритания и Австралия, участники альянса AUKUS, «видят пути его реализации». Только получив полную информацию об этом партнерстве, можно будет делать выводы «относительно влияния этой инициативы на безопасность, на режим ядерного нераспространения, на соответствие этого партнерства» международным соглашениям.

США, Великобритания и Австралия договорились 16 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности AUKUS. Первой инициативой союза стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок. Таким образом Австралия вышла из соглашения с французской компанией Naval Group по производству 12 подлодок.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».

Президент России Владимир Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность, потому что «дружить против кого-то» — это плохо». Российский лидер рассчитывает, что ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать каких-то дополнительных напряжений в регионе.

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