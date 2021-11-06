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Опрос выявил, что каждый 20-й украинец готов участвовать в вооруженном бунте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Опрос, проведенный Украинским институтом будущего, выявил, что каждый 20-й опрошенный украинец готов отстаивать свои права и свободы, участвуя в вооруженном бунте. Результаты исследования приводятся на сайте организации.

Исследование было проведено среди 2400 респондентов с 23 октября по 2 ноября 2021 года.

Согласно опросу, большинство опрошенных граждан Украины (58%) ощущают нарушение их прав и свобод, противоположного мнения придерживаются 42% респондентов. В институте отметили, что впервые за 2021 год количество испытывающих нарушение их прав превышает количество тех, кто этого не испытывает.

При этом 6% опрошенных украинцев заявили, что готовы принять участие в «бунте с использованием оружия», столько же заявили о готовности участвовать в забастовке на работе, 8% высказались за «бойкот власти», 7% — за участие в несанкционированных акциях. Среди опрошенных 3% отметили, что могут участвовать в захвате зданий и голодовках.

Между тем 40% респондентов вовсе не готовы идти на радикальные меры, следует из итогов соцопроса. Украинцы высказались за сбор подписей (26%), санкционированные митинги и акции (20%), электронные петиции (15%).

Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос, по итогам которого выяснилось, что более 70% украинцев не одобряют курс страны.

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